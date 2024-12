Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie B: successo per i ragazzi di coach Viola all’esordio del campionato. La Rari Nantes sorride subito. Sgobbi è fenomenale fra i pali

6 PLEBISCITO PADOVA 4, Negrini, Senigalliesi, Spadafora 1, MIcillo, Stagni, Montroni 1, Gennari 1, Repetto, Cammarota 2, Fadda, Cecconi 1, Costa, Gori. All.. PLEBISCITO PADOVA: Destro, Casieri 2, Poletti, Forese, Leonardi, Baldassa, Arenasano, Marotto 1, Sartori, Zocco 1, Maccà, Pisani, Maretto, Locatelli. All. Rolla. Arbitro: Luciani. Note: parziali 1-1, 3-1, 1-1, 1-1. Splendido esordio per laBologna che al suo debutto inB batte 6-4 il Plebiscito Padova. Gran bella prestazione collettiva per idi Antonioche tengono benissimo il campo davanti ad una grande delcome il Padova, e conquistano una meritatissima vittoria. Francescopraticamente insuperabile tra i, una difesa straordinaria e un attacco efficace portano alla prima fantastica perla della stagione.