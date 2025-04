Aria di casa a Monaco di Baviera per Zverev Operazione rinascita per il tedesco L’Italia schiera Cobolli e Darderi

Monaco di Baviera, elevatosi al rango di ATP 500 negli ultimi anni, si allinea ai nastri di partenza per decidere chi raccoglierà l’eredità di Jan Lennard Struff, vincitore dello scorso anno nella finale giocata contro l’americano Taylor Fritz. Testa di serie numero 1 e, almeno sulla carta, favorito indiscusso per il titolo è Alexander Zverev. La finale raggiunta a Melbourne rappresenta il miglior risultato ottenuto dal numero due del mondo in questo complicato inizio annata. Oasport.it - Aria di casa a Monaco di Baviera per Zverev. Operazione rinascita per il tedesco. L’Italia schiera Cobolli e Darderi Leggi su Oasport.it La finale in programma alle 12:00 tra Alcaraz e Musetti assegnerà il titolo del torneo ATP di Montecarlo, primo grande appuntamento stagionale sulla terra. La stagione sul rosso entra sempre più nel vivo e propone altri due appuntamenti di prestigio, tappe di avvicinamento al Master 1000 di Madrid al via la prossima settimana.Il torneo didi, elevatosi al rango di ATP 500 negli ultimi anni, si allinea ai nastri di partenza per decidere chi raccoglierà l’eredità di Jan Lennard Struff, vincitore dello scorso anno nella finale giocata contro l’americano Taylor Fritz. Testa di serie numero 1 e, almeno sulla carta, favorito indiscusso per il titolo è Alexander. La finale raggiunta a Melbourne rappresenta il miglior risultato ottenuto dal numero due del mondo in questo complicato inizio annata.

