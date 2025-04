Da cinque partite interne il Napoli subisce almeno un gol Gazzetta

Napoli. Lunedì tocca agli azzurri rimanere in scia della capolista. Antonio Giordano sulla Gazzetta sottolinea la necessità di ritrovare solidità difensiva per continuare a credere nello scudetto, già in casa contro l'Empoli lunedì. Infatti, da cinque partite interne il Napoli subisce almeno un gol.Contro l'Empoli necessario ritrovare la solidità difensivaLe parole di Giordano sulla Gazzetta:Sarà un lunedì insolito, da trascorrere allo stadio, in quel «Maradona» che mette assieme l'ennesimo tutto esaurito, una tendenza ritrovata dopo il disastroso post-scudetto, e ondeggia intorno alla soglia dei cinquantamila: in «dodici» può essere più semplice, però se si riesce anche a blindarsi un po' – da 91 giorni, quindi da cinque partite interne, almeno un gol subito – forse può essere più probabile.

