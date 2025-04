Internews24.com - Kimmich preoccupato verso l’Inter: «Non siamo efficaci e non ci difendiamo bene»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneamaro dopo il pareggio tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund: lo sfogo del centrocampista tedescoIl capitano del Bayern Joshuaha espresso tutta la sua delusione dopo il pareggio ottenuto in casa con il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazionila gara contro l‘Inter:LE PAROLE – «Al momento non riusciamo a essere davveroe non ci stiamo nemmeno difendendo abbastanza.Quest’annoparticolarmente vulnerabili in difesa per quanto riguarda il numero di gol subiti»IMPEGNO – «Ciimpegnati tantissimo, abbiamo creato tante buone occasioni da gol, ma non le abbiamo sfruttate. Abbiamo commesso molti errori nelle ultime settimane, soprattutto contro il Bochum (2-3), l’Union (1-1) e di nuovo oggi.stati migliori in tutte queste partite, ma nonriusciti a vincere in tutte».