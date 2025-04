Vandalizzato parco pubblico svastiche su muri e panchine

muri e panchine imbrattati con scritte e svastiche. Amaro risveglio a Fiumicino soprattutto per i volontari che, da anni, curano il piccolo parco pubblico "Simone Costa", in via del Serbatoio, nel centro cittadino e dedicato alla memoria di un ragazzo scomparso nel 2011: questa mattina hanno. Romatoday.it - Vandalizzato parco pubblico, svastiche su muri e panchine Leggi su Romatoday.it imbrattati con scritte e. Amaro risveglio a Fiumicino soprattutto per i volontari che, da anni, curano il piccolo"Simone Costa", in via del Serbatoio, nel centro cittadino e dedicato alla memoria di un ragazzo scomparso nel 2011: questa mattina hanno.

Potrebbe interessarti anche:

Aree gioco - parcheggi e nuovi alberi nel comparto Cilea : prende forma il parco pubblico da oltre 3.500 metri quadri

Volontariato - i gilet gialli ecologici in azione al parco Lugaresi : verniciato il gazebo vandalizzato

Riapre al pubblico il Parco Mediceo di Pratolino

Ne parlano su altre fonti Vandalizzato parco pubblico, svastiche su muri e panchine. Fiumicino, vandali sfregiano il parco Simone Costa con svastiche e scritte. Svastiche, scritte blasfeme e simboli offensivi al parco di Santa Barbara: "Serve una panchina rainbow". La scritta "Hitler" e una svastica gigante, l'assalto choc dei vandali nel parco giochi. Viterbo - Vandalizzato il parco di Santa Barbara con simbolici fallici, svastiche e la scritta "trans". Viterbo, vandalizzato nella notte un parco pubblico.

Come scrive ilfaroonline.it: Fiumicino, vandali sfregiano il parco Simone Costa con svastiche e scritte - Un gesto tanto stupido quanto ignobile, che lascia l’amaro in bocca e solleva interrogativi inquietanti sul vuoto educativo e culturale di una parte delle nuove generazioni.

Lo riporta msn.com: Svastiche e bestemmie sulle giostre dei bambini, vandalizzato il parco di Piana del Sole - Vandalizzato con bestemmie, svastiche e altri disegni: queste le condizioni in cui è apparso il parco di Piana del Sole in via Fresonara, un’area verde di duemila metri quadrati dedicata ai ...

Secondo romatoday.it: Vandalizzato il giardino delle Farfalle nel Parco degli Acquedotti. "Terzo caso in meno di un anno" - È stato vandalizzato ... l'area del Parco degli Acquedotti allestita con l'obiettivo di favorire la biodiversità, offrire un habitat protetto per le farfalle e sensibilizzare il pubblico sull ...