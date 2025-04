Juve dopo la vittoria scatta l’allarme Tutti tranne uno

Juve dopo la vittoria con il Lecce: situazione delicata tra i bianconeriPer la Juventus, contro il Lecce è arrivato un successo fondamentale, nella corsa a un piazzamento Champions. Il 2-1 contro i pugliesi vale il terzo posto momentaneo e la possibilità di guadagnare sicuramente su almeno una tra Atalanta e Bologna, impegnate nello scontro diretto del ‘Gewiss Stadium’ alle 12.30.Juve, dopo la vittoria scatta l’allarme: “Tutti tranne uno” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)I bianconeri, con Tudor in panchina, non incantano, ma hanno raccolto sette punti in tre gare, una tabella di marcia ideale per avvicinarsi all’obiettivo. Il calendario, da qui in avanti, può dare una mano, prima dello scontro diretto con il Bologna di inizio maggio che potrà indirizzare la corsa. Calciomercato.it - Juve, dopo la vittoria scatta l’allarme: “Tutti tranne uno” Leggi su Calciomercato.it Scoppia il caso diplomatico allalacon il Lecce: situazione delicata tra i bianconeriPer lantus, contro il Lecce è arrivato un successo fondamentale, nella corsa a un piazzamento Champions. Il 2-1 contro i pugliesi vale il terzo posto momentaneo e la possibilità di guadagnare sicuramente su almeno una tra Atalanta e Bologna, impegnate nello scontro diretto del ‘Gewiss Stadium’ alle 12.30.la: “uno” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)I bianconeri, con Tudor in panchina, non incantano, ma hanno raccolto sette punti in tre gare, una tabella di marcia ideale per avvicinarsi all’obiettivo. Il calendario, da qui in avanti, può dare una mano, prima dello scontro diretto con il Bologna di inizio maggio che potrà indirizzare la corsa.

Potrebbe interessarti anche:

Zazzaroni se lo chiede : «Non voglio sminuire la vittoria della Juve - ma Milan imbarazzante. Ho questo dubbio dopo la partita»

Sabatini fa il “cerchiobottista” : «Juve - contro il Verona è stata una vittoria di affanno e paura. Scudetto? Dopo queste due sfide si faranno i conti»

Koopmeiners Juve - l’olandese al settimo cielo dopo la vittoria contro il Milan : «Questo vogliamo!» – FOTO

Ne parlano su altre fonti Juve, dopo la vittoria scatta l’allarme: “Tutti tranne uno”. Juve, dopo il Napoli scatta la multa: la motivazione del Giudice Sportivo. Juventus, Thiago Motta non fa miracoli? Scatta un assurdo linciaggio: chi lo attacca | .it. Derby della Mole, scontro fra ultrà di Toro e Juve dietro la Gran Madre: ecco cosa sappiamo. La Juventus vince la sua quindicesima Coppa Italia, Atalanta sconfitta 1-0: Allegri supera Gasperini di corto. Mancini scatta, Gasp insegue, Conte osserva. E voi chi volete sulla panchina della Juve?.

Come scrive msn.com: Tudor lancia la sua Juventus: "Abbiamo finito male, ma avanti così" - Il tecnico dei bianconeri commenta la vittoria sul Lecce: "Buona prestazione per almeno 70 minuti, poi è subentrato troppo nervosismo" ...

goalsicilia.it riferisce: La Juventus li trascina davanti al giudice: tutti in manette dopo la retata | Scatta il blitz della polizia - Juventus infuriata ha denunciato tutto alla polizia. Se si individuano i responsabili la pena può essere severa. La partita tra Fiorentina e Juventus si è conclusa con una netta vittoria dei padroni ...

Come scrive juventusnews24.com: Fiorentina Juve, scatta un’ammenda interna da parte della Viola: sorprendono i motivi delle sanzioni riguardanti la coreografia! Tutti i dettagli - Fiorentina Juve, la Viola fa scattare un’ammenda interna ... Questo è stato multato per 166 euro. Dopo aver conseguito l’autorizzazione da parte del Gruppo operativo per la sicurezza per ...