Chi era Selvaggia di Staufen il personaggio interpretato da Bianca Panconi in Costanza

Costanza, la serie tv in otto episodi diretta da Fabrizio Costa, non può non essersi chiesto: ma chi è davvero Selvaggia di Staufen, la giovane e misteriosa figura interpretata da Bianca Panconi?Dietro a questo nome che suona antico si nasconde un personaggio ispirato a una figura storica realmente esistita: poco conosciuta ma molto affascinante, Selvaggia è infatti figlia illegittima di Federico II di Svevia.Chi era Selvaggia di StaufenSelvaggia di Staufen è un personaggio che affonda le radici nella nobiltà legata a Federico II Svevia. Figlia fuori dal matrimonio del sovrano e concepita probabilmente da una relazione con una parente di Bianca Lancia, Selvaggia appare dalle fonti storiche come una personalità comunque molto legata al padre: amante della falconeria fin da bambina, tiene con sé Pretor e porta avanti una vita curiosa e incline alla libertà. Dilei.it - Chi era Selvaggia di Staufen, il personaggio interpretato da Bianca Panconi in Costanza Leggi su Dilei.it Chi ha visto e si è appassionato a, la serie tv in otto episodi diretta da Fabrizio Costa, non può non essersi chiesto: ma chi è davverodi, la giovane e misteriosa figura interpretata da?Dietro a questo nome che suona antico si nasconde unispirato a una figura storica realmente esistita: poco conosciuta ma molto affascinante,è infatti figlia illegittima di Federico II di Svevia.Chi eradidiè unche affonda le radici nella nobiltà legata a Federico II Svevia. Figlia fuori dal matrimonio del sovrano e concepita probabilmente da una relazione con una parente diLancia,appare dalle fonti storiche come una personalità comunque molto legata al padre: amante della falconeria fin da bambina, tiene con sé Pretor e porta avanti una vita curiosa e incline alla libertà.

