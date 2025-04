Teresa Ciabatti nel nuovo romanzo Donnaregina ci stupisce non poco perché racconta la storia del boss della camorra Peppe Misso detto ’o Nasone ma anche ’o Gioiello

Teresa Ciabatti è la rockstar della letteratura italiana. Ed è così mutevole che potrebbe essere paragonata solo a Lady Gaga. Con il nuovo romanzo, Donnaregina, ci stupisce non poco perché racconta la storia del boss della camorra Peppe Misso, detto ’o Nasone, ma anche ’o Gioiello. Adorato nel quartiere Sanità, quest’uomo che ha commesso ufficialmente 150 delitti, ma pare che siano molti di più, è stato amato da una Napoli abbandonata dallo Stato, perché nell’era della sua reggenza, gli anni ’60, non solo uccideva, ma creava nuove leggi. Data in moglie a un boss della camorra quando aveva 13 anni X Ciabatti lo ha conosciuto per un’intervista sul Corriere della Sera, e poi la fame è cresciuta da parte di entrambi. Iodonna.it - Teresa Ciabatti nel nuovo romanzo, Donnaregina, ci stupisce non poco perché racconta la storia del boss della camorra Peppe Misso, detto ’o Nasone, ma anche ’o Gioiello Leggi su Iodonna.it è la rockstarletteratura italiana. Ed è così mutevole che potrebbe essere paragonata solo a Lady Gaga. Con il, cinonladel’o, ma’o. Adorato nel quartiere Sanità, quest’uomo che ha commesso ufficialmente 150 delitti, ma pare che siano molti di più, è stato amato da una Napoli abbandonata dallo Stato,nell’erasua reggenza, gli anni ’60, non solo uccideva, ma creava nuove leggi. Data in moglie a unquando aveva 13 anni Xlo ha conosciuto per un’intervista sul CorriereSera, e poi la fame è cresciuta da parte di entrambi.

