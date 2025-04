Congresso Partito Popolare Europeo Alaimo Sicilia presente con Alternativa Popolare

Alternativa Popolare Sicilia, Alfonso Alaimo, annuncia con grande soddisfazione la partecipazione del Siciliano Massimo Romagnoli, responsabile per gli Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare, al Congresso del Partito Popolare Europeo che si terrà a Valencia il 29.

