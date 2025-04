Dayitalianews.com - Tajani: “Siamo pronti ad arrivare al 2% del Pil per le spese della difesa, presto l’annuncio di Meloni”

Il ministro degli Esteri: “L’Italia vuole spendere di più per garantire la sicurezza e per essere protagonista all’interno del pilastro europeoNato”.Sì, noiadal 2% (del Pil),ci saràufficiale da parte del presidente del Consiglio. Questo è un segnovolontà italiana di rafforzare il pilastro europeoNato”: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ai microfoni di Agorà, su Rai Tre. “Io sono favorevole allaeuropea come obiettivo finale da raggiungere e questo è un segnale. che l’Italia intende spendere di più per garantire la sicurezza e per essere protagonista all’interno del pilastro europeoNato”, ha aggiunto.E ancora: “Questa è una scelta politica che noi abbiamo fatto. E’ una risposta che diamo alle sollecitazioni americane, giuste peraltro: quando gli Stati Uniti dicono ‘non posessere noi da soli a garantire la sicurezza dell’Europa’, hanno ragione”, ha proseguito, in collegamento da Osaka, in Giappone, per l’Expo.