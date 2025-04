Kelly in crescita la Gazzetta lo premia Si dedica a difesa e attacco nel finale resta lucido La pagella del centrale

Kelly 6 – Neutralizza Pierotti e poi si dedica all'attacco: tante scorribande sulla corsia di sinistra e un tiro, nel finale resta lucido.

Kelly stroncato dalla Gazzetta : «Patisce Retegui - e dopo quell’errore non riemerge più». Bocciatura per l’inglese

Kelly in crescita - i giornali lo premiano dopo Cagliari Juve : «Da centrale si muove con sicurezza»

