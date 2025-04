Neuer torna per Inter Bayern Monaco Il ds dei tedeschi svela tutto ecco come sta davvero

Neuer torna a disposizione per Inter Bayern Monaco? ecco che il ds dei tedeschi svela tutto, come sta davvero il portiere«Se ci sarà con l’Inter? Non possiamo ancora dirlo con certezza. Se ci fosse una possibilità, sarebbe molto buono per noi. Ma non gli faremo pressioni» con queste parole venerdì 11 aprile (l’altro ieri) Vincent Kompany aveva espresso il suo giudizio sulle condizioni del portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer in previsione della sfida di ritorno del match di Champions League contro i nerazzurri. Già, perchè a quanto pare – e non potrebbe essere altrimenti considerando l’importanza della figura del portiere tedesco – tutti gli occhi dei bavaresi sembrerebbero rivolti in questi istanti verso il recupero della retroguardia. Assente nell’ 1-2 meneghino dell’andata all’Allianz Arena, Neuer difficilmente potrebbe esserci anche tra tre giorni a San Siro (mercoledì 16 la data della gara). Internews24.com - Neuer, torna per Inter Bayern Monaco? Il ds dei tedeschi svela tutto, ecco come sta davvero Leggi su Internews24.com di RedazioneManuela disposizione perche il ds deistail portiere«Se ci sarà con l’? Non possiamo ancora dirlo con certezza. Se ci fosse una possibilità, sarebbe molto buono per noi. Ma non gli faremo pressioni» con queste parole venerdì 11 aprile (l’altro ieri) Vincent Kompany aveva espresso il suo giudizio sulle condizioni del portiere delManuelin previsione della sfida di ritorno del match di Champions League contro i nerazzurri. Già, perchè a quanto pare – e non potrebbe essere altrimenti considerando l’importanza della figura del portiere tedesco – tutti gli occhi dei bavaresi sembrerebbero rivolti in questi istanti verso il recupero della retroguardia. Assente nell’ 1-2 meneghino dell’andata all’Allianz Arena,difficilmente potrebbe esserci anche tra tre giorni a San Siro (mercoledì 16 la data della gara).

