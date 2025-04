Tutti i migliori tool per ottenere una piega senza calore perfetta anche di notte

Che tu voglia ottenere onde morbide da beach girl o un liscio elegante effetto seta, la piega senza calore è la soluzione ideale per uno styling sano, naturale e super trendy. Infatti i capelli sottoposti a fonti di calore frequenti tendono a diventare opachi, fragili e crespi. I metodi heatless ti aiuteranno a mantenere i capelli sani e forti, eviti la nascita di nuove doppie punte e ridurrai l'effetto crespo. Inoltre, ultimo ma non meno importante, risparmierai moltissimo tempo! Basta preparare i capelli la sera e al mattino ti sveglierai già pronta con una piega definita, senza dover accendere il phon o aspettare che la piastra raggiunga la temperatura giusta.

