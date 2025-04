Roma l039allenamento speciale di Soulé per il derby VIDEO

Leggi su Calciomercato.com Dopo una prima parte di stagione complicata, durante la quale ha trovato poco spazio, in questi mesi Matias Soulè sta trovando un po` più.

Lo riporta calciomercato.com: Roma, l'allenamento speciale di Soulé per il derby VIDEO - Dopo una prima parte di stagione complicata, durante la quale ha trovato poco spazio, in questi mesi Matias Soulè sta trovando un po` più di continuità con la.

Riporta informazione.it: Roma, Soulé: “Domenica gara speciale. Su Thiago Motta…” - ROMA SOULé THIAGO MOTTA – Matias Soulé, grande ex della sfida di domenica sera tra Roma e Juventus, ha parlato sulle colonne de La Stampa. Così la giovane ala argentina, sempre più decisivo in giallor ...

Scrive sport.sky.it: Roma-Juventus, Soulé: "Nessuna vendetta. Vogliamo qualificarci in Champions" - L'attaccante giallorosso, con un passato in bianconero, ha parlato a 'La Stampa' prima di Roma-Juve: "Gara davvero speciale, ma nessuna vendetta. Non ho nulla da prendermi" ...