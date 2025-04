Blacks Faenza non basta la spinta del PalaCattani vince la Bakery Piacenza

basta la spinta del PalaCattani a trascinare i Blacks alla vittoria. I faentini non brillano e così Piacenza vince con pieno merito, compiendo un passo importante verso la salvezza diretta. Questa sconfitta brucia, ma ora bisognerà rialzare la testa nei prossimi due scontri diretti con. Ravennatoday.it - Blacks Faenza non basta la spinta del PalaCattani: vince la Bakery Piacenza Leggi su Ravennatoday.it Nonladela trascinare ialla vittoria. I faentini non brillano e cosìcon pieno merito, compiendo un passo importante verso la salvezza diretta. Questa sconfitta brucia, ma ora bisognerà rialzare la testa nei prossimi due scontri diretti con.

Potrebbe interessarti anche:

I Blacks Faenza ospitano la Rucker San Vendemiano. Garelli : "Servono attenzione e lucidità"

Vittoria esterna per i Blacks Faenza che passano al PalaBertocchi contro la Logiman Crema

I Blacks Faenza superano con autorità la Foppiani Fulgor Fidenza

Ne parlano su altre fonti Blacks Faenza non basta la spinta del PalaCattani: vince la Bakery Piacenza. Blacks Faenza sconfitti in casa dalla Bakery Piacenza: playoff ancora possibili. La Bakery cerca punti salvezza in casa di Faenza. I Blacks Faenza ospitano la Bakery Basket Piacenza. Garelli: "Avere continuità nei 40 minuti". Ai Blacks non basta una prova generosa e un ottimo Ndiaye: a Faenza passa Omegna. Basket, Blacks Faenza sconfitti da Omegna.

Come scrive msn.com: Blacks Faenza sconfitti in casa dalla Bakery Piacenza: playoff ancora possibili - Pesante sconfitta casalinga per i Blacks Faenza contro la Bakery Piacenza. Playoff ancora raggiungibili con un cambio di atteggiamento.

Lo riporta ravennawebtv.it: Basket: I Blacks perdono in casa con Piacenza - Non basta la spinta del PalaCattani a trascinare i Blacks alla vittoria. I faentini non brillano e così Piacenza vince con pieno merito, compiendo un passo importante verso la salvezza diretta. Questa ...

Come scrive sportpiacenza.it: Bakery da applausi, vittoria pesantissima in casa di Faenza - Con 16 punti di Naoni e 15 di Zoccoletti i biancorossi ottengono due punti fondamentali in ottica salvezza ...