Fiumicino, le fogne in via Arsiero rimangono una chimera: la rabbia dei residenti.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 aprile 2025- Duecentocinquanta metri. Una distanza minima, almeno sulla carta, ma che da anni rappresenta un ostacolo insormontabile per idi via, nel cuore dell’Isola Sacra. Un tratto di rete fognaria mai realizzato, nonostante le continue segnalazioni e le richieste inviate alle amministrazioni che si sono succedute. A sollevare nuovamente il caso è stato Mario Mengoni, storico residente della zona che parla a nome dei cittadini, esasperati da quello che definisce “un disinteresse totale”.Secondo quanto denunciato, il collegamento fognario mancante interessa un tratto breve, ma vitale per le abitazioni presenti, che ancora oggi non risultano allacciate alla rete pubblica. Una situazione che ha del paradossale se si considera che, nel corso degli anni, i cittadini si sono rivolti più volte sia al lontano sindaco canapini, sia al precedente sindaco Esterino Montino.