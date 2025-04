Calciomercato il Napoli non molla l’idea Garnacho

Napoli continua a monitorare Garnacho del Manchester Utd. La dirigenza azzurra continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista di una stagione piena . L'articolo Calciomercato: il Napoli non molla l’idea Garnacho proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Calciomercato: il Napoli non molla l’idea Garnacho Leggi su Forzazzurri.net Ilcontinua a monitoraredel Manchester Utd. La dirigenza azzurra continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista di una stagione piena . L'articolo: ilnonproviene da ForzAzzurri.net.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Napoli - Manna : «Garnacho o Adeyemi? Ci sono anche altre piste»

Calciomercato Napoli - accordo con il difensore : fissata la deadline

Calciomercato Napoli - gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno : ecco di chi si tratta

Ne parlano su altre fonti Il Napoli non molla la pista Lookman, ma l’Atalanta spara alto: cifre e dettagli. Il Mattino - Conte non molla Garnacho! Crolla il prezzo, Conte lo considera.... Garnacho, lo United spara alto: il Napoli non molla ma spunta un altro nome. Il Napoli aspetta la decisione di Danilo. E Garnacho... Le news di calciomercato. Il Napoli molla Garnacho ed è a un passo da Adeyemi: cifre e dettagli. La Roma non molla Raspadori: l'intreccio che può regalare Sebastiano Esposito al Napoli.

forzazzurri.net riferisce: Calciomercato: il Napoli non molla l’idea Garnacho - ForzAzzurri.net - Il Napoli continua a monitorare Garnacho del Manchester Utd. La dirigenza azzurra continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista di una stagione ...

Segnala tuttonapoli.net: Il Mattino - Conte non molla Garnacho, c'è già l'intesa con Paixao: i possibili colpi estivi - Secondo Il Mattino di oggi, il budget che è sul tavolo del tecnico-manager Conte sarà da 170-200 milioni. Il modo migliore anche per non ascoltare il canto delle sirene che ...

Lo riporta msn.com: IL MATTINO - Il Napoli non molla Ferguson, fissato il prezzo dello scozzese - Bologna e Napoli si sono affrontati nel corso della giornata numero trentuno del campionato italiano di Serie A. Al Dall'Ara è finita con il punteggio di 1-1, ora le due società potrebbero invece inco ...