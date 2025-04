Ilfattoquotidiano.it - “Ornella Vanoni Basta! Stiamo invecchiando entrambe, non continuare questa guerra nei miei confronti. Mi piacerebbe abbracciarti”: l’appello di Rosanna Fratello

Forse non tutti lo sanno ma c’è stata per anni “maretta”, per così dire, tra due cantanti della nostra storia musicale italiana. A raccontarlo è stataospite a “Verissimo” che ha spiegato meglio il suo rapporto complicato con. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin la cantante di “Sono una donna non sono una santa” ha rivolto il suo personale appello alla collega:! Ormai, non è il caso dineianche perché gli anni 70 sono passati”, ha detto la cantante spiegando che i problemi sono nati a causa del discografico Alfredo Rossi che “puntava su di me perché ero giovane, ero una ragazzina”.I problemi tra le due sarebbe nati perchéavevano firmato un contratto con lo stesso discografico: “Io avevo fatto un provino per ‘L’appuntamento’ (una delle canzoni più celebri di, ndr) però poi Alfredo Rossi ha pensato bene di dare il brano alla, ma comunque non è che mi sia andata male.