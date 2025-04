LIVE Nuoto Campionati Italiani 2025 in DIRETTA Bacico convincente nei 50 dorso Attesa per Pilato Razzetti e Quadarella

DIRETTA LIVE10.10: Al via la prima delle tre serie degli 800 stile libero. La più veloce è in programma nel pomeriggio10.09: Questi i fianlisti dei 50 dorso uomini: Bacico, Del Signore, Lazzari, Mora, Busa, Actis Dato, Silveri, Glessi,10.08: Lorenzo Mora con 25?62 vince l'ultima batteria precedendo Actis Dato con 25?78 e Glessi con 25?8610.07: va al comando della graduatoria provvisoria Christian Bacico che vince la penultima batteria con 25?24, nuovo personale per il giovane nuotatore, secondo Daniele Del Signore con 25?30, terzo Lazzari con 25?6110.06: Bene Michele Busa che vince la quarta batteria dei 50 dorso con 25?71 precedendo Silveri con 25?80 e Stefanì con 26?0010.04: Marco Marzoli vince la terza batteria dei 50 dorso con 26?35 e va al comando della graduatoria provvisoria10.

