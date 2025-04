Incidente in galleria con quattro auto coinvolte chiuso un tratto della statale 690 in Abruzzo

Incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 13 aprile, all'interno della galleria La Giorgia, sulla statale 690 “Avezzano Sora”, nell'Aquilano.Dalle prime informazioni risultano quattro veicoli coinvolti. L'Anas ha fatto sapere che un tratto della SS690 “Avezzano Sora” è. Chietitoday.it - Incidente in galleria con quattro auto coinvolte: chiuso un tratto della statale 690 in Abruzzo Leggi su Chietitoday.it Un graveè avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 13 aprile, all'internoLa Giorgia, sulla690 “Avezzano Sora”, nell'Aquilano.Dalle prime informazioni risultanoveicoli coinvolti. L'Anas ha fatto sapere che unSS690 “Avezzano Sora” è.

