Cosa stanno dicendo Scontro a distanza tra Mariavittoria e Alfonso dopo il Grande Fratello

Grande Fratello, le tensioni tra alcuni degli ex protagonisti del reality continuano a catalizzare l’attenzione, spostandosi ora dai confessionali televisivi alle stories e ai post di Instagram. È proprio sui social che si è consumato l’ultimo Scontro tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, un botta e risposta carico di frecciatine e like strategici che ha infiammato il web e diviso i fan. La miccia si è accesa dopo una pubblicazione di Alfonso, apparsa piuttosto innocua ma rivelatasi esplosiva per i più attenti.Nel post incriminato, D’Apice ha condiviso una foto con la fidanzata Chiara Cainelli, parlando di destino e del loro incontro nel Tugurio. Un riferimento che ha riacceso il ricordo del breve flirt avuto con Mariavittoria proprio in quella parte della Casa, prima che lei ufficializzasse la relazione con Tommaso Franchi. Leggi su Caffeinamagazine.it A due settimane dalla conclusione del, le tensioni tra alcuni degli ex protagonisti del reality continuano a catalizzare l’attenzione, spostandosi ora dai confessionali televisivi alle stories e ai post di Instagram. È proprio sui social che si è consumato l’ultimotraMinghetti eD’Apice, un botta e risposta carico di frecciatine e like strategici che ha infiammato il web e diviso i fan. La miccia si è accesauna pubblicazione di, apparsa piuttosto innocua ma rivelatasi esplosiva per i più attenti.Nel post incriminato, D’Apice ha condiviso una foto con la fidanzata Chiara Cainelli, parlando di destino e del loro incontro nel Tugurio. Un riferimento che ha riacceso il ricordo del breve flirt avuto conproprio in quella parte della Casa, prima che lei ufficializzasse la relazione con Tommaso Franchi.

Potrebbe interessarti anche:

“È il suo sogno e noi ci siamo”. Dopo il Grande Fratello nuova raccolta choc per Zeudi : cosa stanno comprando

Sampdoria - Dossena : «La situazione è ormai tragica - stanno buttando via la storia di un club! Retrocessione? Mi auguro una cosa»

Delle strisce rosse stanno comparendo nella segnaletica stradale : sai cosa significano?

Ne parlano su altre fonti Scontro e bufera Inter-Juve: "Tecnicamente fallita". Durissimo scontro tra Trump e Zelensky, che va via. Il leader Usa: "Torni quando è pronto per pace" - Trump: voglio il cessate il fuoco in Ucraina. Lo scontro tra Zelensky e Donald Trump inguaia l'Ucraina: cosa può succedere adesso con Putin. Linea blu e Passante, scontro Lepore-Salvini: “Non si governa dicendo solo no” | VIDEO. Perché Elon Musk e Marco Rubio hanno litigato alla Casa Bianca e cosa cambia per Trump dopo lo scontro. Lo scontro di civiltà sulla pelle dell’Ue.

msn.com comunica: Cosa potrebbe succedere se Iran e Israele arrivassero allo scontro diretto - L'annuncio di imminenti attacchi di Teheran in Israele ha attivato il lavoro delle diplomazie internazionali per scongiurare in Medio Oriente un'estensione senza precedenti del conflitto ed ...