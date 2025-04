LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA FANTASTICA Battocletti trionfa nella 10 km e trascina al successo l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.15 Si parte!! Iniziano le maratone

10.14 Nelle maratone l'Italia si affiderà a Giovanna Epis e Iliass Aouani. Entrambi partiranno come outsider e proveranno a stupire in questa rassegna continentale.

10.12 L'attenzione si sposta immediatamente a Bruxelles dove tra pochi minuti inizieranno le maratone maschili e femminili.

10.10 Questa la top 10 della 10 km femminile:
1 Nadia Battocletti ITA 31? 10?
2 Eva Dieterich GER 31? 25?
3 Klara Lukan SLO 31? 26?
4 Mariana Machado POR 31? 30?
5 Jana Van Lent BEL 31? 32?
6 Sarah Lahti SWE 31? 35?
7 Sofiia Yaremchuk ITA 31? 39?
8 Mekdes Woldu FRA 31? 43?
9 Valentina Gemetto ITA 31? 44?
10 Elena Burkard GER 31? 52?

10.08 Le grandissime prestazioni di Gemetto e Yaremchuk permettono all'Italia di conquistare anche la gara a squadre: le azzurre hanno rifilato oltre un minuto alla Germania, seconda, ed alla Francia terza.

