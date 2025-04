Iltempo.it - Le ombre sulla famiglia Sempio e quelle intercettazioni scottanti: “Conoscevano i risultati del dna”

Leggi su Iltempo.it

«Han detto che ti chiederà le cose che sono state depositate.massimo se ti infila dentro qualche domanda che non.dici.guardi io non mi ricordo.insomma sono passati dieci anni.loro si portano dietro la storia del Dna perché se loro per caso parlano del Dna allora lo tirano fuori.la storia del Dna però se non ne parlano.ve bè ce lo portiamo.e se per caso.dicono ma qui la storia del Dna.qui c'è ci pensano loro insomma.a portare quella roba lì e la tirano fuori o meno se loro fanno domande sul Dna.». È il 9 febbraio 2017 quando il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco, esce insieme al figlio e alla moglie dopo un colloquio nello studio dell'avvocato Massimo Lovati. È un giorno importante perché all'indomani Andrea dovrà sottoporsi all'interrogatorio davanti all'allora procuratore di Pavia Mario Venditti, che aveva aperto l'inchiesta dopo l'esposto del 20 dicembre 2016 presentato dalla mamma di Alberto Stasi, il condannato per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007.