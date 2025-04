Roma perde il controllo dell’auto e finisce contro albero morto 26enne

morto la notte scorsa nello schianto della sua auto contro un albero. Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via della Grande Muraglia 338, al Torrino, per i rilievi dell'incidente avvenuto intorno a mezzanotte. Il ragazzo viaggiava su una Mini . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Un ragazzo di 26 anni èla notte scorsa nello schianto della sua autoun. Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale diCapitale sono intervenute in via della Grande Muraglia 338, al Torrino, per i rilievi dell'incidente avvenuto intorno a mezzanotte. Il ragazzo viaggiava su una Mini .

