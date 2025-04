Il Mattino Napoli Gilmour si riprende il centrocampo contro l’Empoli sarà il regista aggiunto

Come racconta Eugenio Marotta su Il Mattino di Napoli, domani sera contro l'Empoli sarà ancora Billy Gilmour a guidare la mediana azzurra. Con Anguissa squalificato, il "trottolino scozzese" tornerà titolare al Maradona, proprio contro quella squadra contro cui aveva esordito dal primo minuto in Serie A con la maglia del Napoli.Antonio Conte ha studiato per lui un ruolo chiave: Gilmour agirà da mezzala destra, ma con compiti da vero regista aggiunto, in coppia con Lobotka, formando una combinazione già vista contro l'Inter e capace di dare geometrie e solidità alla costruzione del gioco. Come sottolinea ancora Marotta, l'intesa tra i due centrocampisti è stata evidente: Lobotka davanti alla difesa, Gilmour libero di inserire, costruire e innescare il tridente azzurro.

