Super Bergamo in Superbike Locatelli 2 Petrucci Barni 3 nel Mondiale ad Assen

Ecodibergamo.it - Super Bergamo in Superbike: Locatelli 2°, Petrucci (Barni) 3° nel Mondiale ad Assen Leggi su Ecodibergamo.it MOTOCICLISMO. Sabato 12 aprile in Olanda giornata storica per il movimento orobico: per la prima volta dall’88 salgono sullo stesso podio un pilota e un team di casa nostra, alle spalle di Bulega, vincitore della gara1.

Potrebbe interessarti anche:

Parte il Mondiale Superbike - e Bergamo c’è : in sella Barni Racing Team e Andrea Locatelli

Napoli super a Bergamo anche senza Kvara : facile immaginare la reazione dell’ex attaccante partenopeo

Bassetti : "Allarme super gonorrea - occhio a PrEP invece del preservativo"

Ne parlano su altre fonti Super Bergamo in Superbike: Locatelli 2°, Petrucci (Barni) 3° nel Mondiale ad Assen. Roberto Locatelli: "Sogno di arrivare in MotoGP e vincere un Mondiale da Team Manager". La storia di Andrea Locatelli, pietra preziosa di Yamaha in Superbike. Airoh scende in pista: nuovi prodotti, moto da gara e piloti internazionali. Locatelli, il super chirurgo va in pensione per legge. Moto 3, le qualifiche al Gp di Germania Locatelli super: il selvinese è secondo.

Segnala ecodibergamo.it: Super Bergamo in Superbike: Locatelli 2°, Petrucci (Barni) 3° nel Mondiale ad Assen - Lo storico podio della gara1 del Mondiale di Superbike ad Assen (Olanda): da sinistra il selvinese Andrea Locatelli, il vincitore Nicolò Bulega e Danilo Petrucci, pilota del team Barni di Calvenzano.

Come scrive oasport.it: LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: il giorno di Superpole Race e gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d'Olanda di Superbike, terzo appuntamento del ...

Segnala oasport.it: LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: TRIPLETTA ITALIANA! Bulega inattaccabile, Locatelli e Petrucci battono Razgatlioglu! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI GARA-1 14.38 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.35 Stupendo, ...