Unlimitednews.it - Operazione Samba, 23 arresti fra Italia e Brasile per narcotraffico

Leggi su Unlimitednews.it

TORINO (ITALPRESS) – Nella notte sono state arrestate 23 persone fra(5 sul territorio nazionale e 18 in Sudamerica) legati a tre distinti ma collegati gruppi criminali, dediti asu rotta atlantica mediante navi cargo e ad attività di riciclaggio. L’è stata realizzata nell’ambito della cointernazionale giudiziaria e di polizia giudiziaria attuata trasin dal 2019, in particolare dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Torino, dai Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Torino, dalla Polizia Federale Brasiliana (Gruppo di investigazioni Speciali del Paranà e del Paraiba) e dal Pubblico Ministerio Federal del Paranà e del Paraiba. In particolare l’indaginena, denominata “”, ha consentito di individuare un’ampia struttura criminale transnazionale della quale fanno parte, tra gli altri, le 5 persone oggi fermate e contigue alla ‘Ndrangheta operativa in Piemonte, dedita alsulla rotta, operante mediante trasporti occultati su navi container dirette verso portini e del nord Europa, per diverse tonnellate di cocaina.