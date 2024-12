Ilrestodelcarlino.it - Modena Volley in crisi: Giuliani critica Gutierrez e Davyskiba, De Cecco al centro del gioco

Era dalla stagione 2008/2009 chenon chiudeva il girone d’andata così indietro in classifica, allora decima con una squadra che poi non raggiunse i play off. Rimanendo nell’ambito dei numeri anche il girone d’andata della tanto vituperata scorsa stagione era stato nettamente migliore, una posizione in più in graduatoria, tre punti in più in classifica, soprattutto due vittorie in più e quindi due sconfitte in meno nel computo totale. L’anno scorsoaveva vinto lo stesso numero di match della terza in classifica, Piacenza, e uno solo in meno rispetto alla seconda, Trento. Oggi Trento, ancora seconda, ha in cascina quattro successi oltre la Valsa Group. Il nodo da sciogliere però, classifica e numeri per un attimo lasciati in secondo piano, rimane lo stesso di dodici mesi fa, di dieci mesi fa, di un mese fa.