Mister Movie | Tina Cipollari l’intervista a Belve Non sono trash

Questa sera, Tina Cipollari, iconica opinionista di Uomini & Donne, sarà tra gli ospiti di Francesca Fagnani a Belve, accanto a personalità del calibro di Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Teo Mammucari. Alla domanda su eventuali riconoscimenti dai vertici dell'azienda, Cipollari ha risposto senza filtri: "No, non conosco personalmente Pier Silvio Berlusconi, ma penso bene, sennò non sarei lì da 24 anni." Ha poi ricordato con autoironia un episodio legato a una fake news di qualche anno fa, che la vedeva licenziata: "Ero preoccupata! Ho chiamato in redazione e ho detto: 'Scusate, potevate dirmelo!' E loro mi hanno risposto: 'Ma che dici!'" Un'opinionista fuori dal coro Parlando del suo ruolo come opinionista, Cipollari non ha esitato a rivendicare la sua unicità: "Quasi tutti mi amano.