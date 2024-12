Metropolitanmagazine.it - Megan Fox e Machine Gun Kelly, dopo l’annuncio della gravidanza arriva la separazione

Una bomba gossipoltreoceano,e vede per protagonistiFox eGun: secondo rumours la loro relazione si sarebbe conclusa da pochi giorni.Fox eGunsi separano: i motiviFonti vicine a TMZ avrebbero rivelato che la coppia si sarebbe detta addio nel orso del weekend del Ringraziamento, quando entrambi si trovavano in Colorado a Vail. Il pomodiscordia sarebbe il telefono del rapper, sul quale l’attrice avrebbe ritrovato del materiale sconvolgente, ragion per cui ha abbandonato il viaggio in anticipo. A seguito di quanto accaduto ancheGunavrebbe lasciato il Colorado e da quel momento non sono più stati avvisati insieme. La rotturadurante laFox, in attesa del figlio del cantante che nascerà il prossimo marzoI primi giorni di novembre,Fox annunciava la dolce attesa, a distanza di poche settimane dal viaggio del Ringraziamento in Colorado.