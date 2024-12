Ilrestodelcarlino.it - “Maratona sotto zero, c’è chi suonava ai campanelli delle case per potersi scaldare”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 – “E’ stata un’avventura, non ricordo un freddo del genere in una corsa sulla lunga distanza negli ultimi anni”. E’ Matteo Iori, presidente del consiglio comunale di Reggio Emilia, a raccontare le emozioni provate in prima persona durante lache si è svolta domenica scorsa, nel giorno dell’Immacolata, e nella quale il protagonista è stato principalmente il maltempo. Unaproblematica a causacondizioni meteo avverse in cui si è svolta. La neve e il gelo infatti hanno costretto moltissimi corridori a ritirarsi, alcuni hanno avuto bisogno dell’intervento medico, nei punti predisposti dall’organizzazione, per principio di ipotermia e un paio di loro, non per gravità, ma per soprannumero, si sono anche recati al pronto soccorso. Il punto critico è stato Montecavolo, dove in aperta campagna la temperatura è andatae centinaia atleti in difficoltà hanno interrotto la corsa.