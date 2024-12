Lettera43.it - LVMH sul Genoa? Arnault smentisce: «È una fake news»

Il sogno dei tifosi deldi vedere la squadra passare da 777 Partners alla multinazionale del lussoguidata da Antoineè durato soltanto poche ore. Nella mattinata del 10 dicembre è stato lo stesso miliardario a smentire le indiscrezioni. Dalla Francia erano filtrate notizie secondo cui la famiglia, dopo aver acquisito il Paris FC in Ligue 2 francese, aveva chiuso un accordo con Red Bull per puntare anche ale approdare ufficialmente in Serie A. Ma Antoine, stuzzicato dai giornalisti francesi, ha risposto: «Non so da dove venga, ma al 100 per cento è una».durante una conferenza stampa in cui ha illustrato l’acquisto del Paris FC (Getty Images).Nel nuovo cda non ci sarà il fondo americanoIntanto ilsta continuando il proprio campionato con Patrick Vieira in panchina, mentre sul fronte societario sta attendendo il passaggio a un nuovo azionista di maggioranza all’interno dell’assemblea dei soci, che porterà a un aumento di capitale di 45 milioni di euro.