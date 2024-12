Liberoquotidiano.it - "L'unica a non firmare": Calenda contro la dem Bonafè, volano stracci in studio | Guarda

"Schlein è stata l'segretaria dei partiti di opposizione a nonla richiesta di audizione di Elkann proposta da noi. Non ci prendiamo in giro sugli atti parlamentari": Carlolo ha detto nellodi Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, parlando del caso Stellantis e della reazione del Pd. A tal proposito la dem Simona, pure lei ospite del talk, ha spiegato che il suo partito "ha presentato 32 atti". Ma a quel punto il leader di Azione, spazientito, ha risposto: "Te prego, non me fa così, io ho fatto 340 atti ma non cambia niente". Parlando dell'azienda, poi, laha detto: "Io credo che Stellantis che dice che oggi deve mettere in cassa integrazione i dipendenti perchè c'è lo stop nel 2035 del motore endotermico sta cercando semplicemente un alibi".