L’ossitocina nell’acqua potabile

Un amico ci ha segnalato un video, che viene diffuso da svariati su piattaforme social come LInkedIn, Facebook e WhatsApp, oltre che sui soliti canali complottisti su Telegram. Il video è in francese coi sottotitoli, e viene condiviso con questo testo:L’Unione Europea avrebbe autorizzato l’aggiunta di ossitocinadel rubinetto per rendere le popolazioni più docili e accettare così l’invasione clandestina. Questo scenario, se confermato, solleva interrogativi etici, scientifici e sociali.è un ormone e neurotrasmettitore prodotto principalmente nell’ipotalamo e rilasciato dalla ghiandola pituitaria. È conosciuto anche come “ormone dell’amore” per il suo ruolo nel favorire legami affettivi e sociali. Tuttavia, la sua somministrazione artificiale attraverso l’acqua pubblica potrebbe essere interpretata come un tentativo di manipolazione delle emozioni collettive, con effetti imprevedibili sulla salute mentale e sull’autodeterminazione delle persone.