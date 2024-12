Oasport.it - LIVE Trento-Shahdab Yazd 3-0 Mondiale per Club volley 2024 in DIRETTA: l’Itas inizia il torneo con il piede giusto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CIVITANOVA-FOOLAD SIRJAN IRANIAN DALLE 17.3025-21 La chiude Magalini da zona 4 sulle mani del muro,con ililper: 3-0 agli iraniani dello24-21 Ancora Delavari da zona 224-20 Diagonale vincente Delavari da zona 224-19 Magalini mano out da zona 423-19 Errore al servizio23-18 Errore al servizio22-18 Errore al servizio Lavia22-17 La pipe di Lavia21-17 Palleggio vincente di Flavio di seconda intenzione a chiudere una rocambolesca azione20-17 Errore al servizio19-17 Ace Concepcion19-16 Invasione19-15 Invasione18-15 Mano out Lavia da zona 417-15 Invasione sopra la rete di17-14 Mano out Usman da zona 217-13 Vincente Rychlicki da seconda linea16-12 Errore al servizio15-12 Errore al servizio15-11 Vincente Rychlicki da seconda linea14-11 Errore al servizio14-10 Errore al servizio13-10 Errore13-9 Garcia vincente da zona 212-9 Garcia vincente11-9 Ace Concepcion11-8 Errore al servizio11-7 Primo tempo Flavio10-7 Mano out in primo tempo Concepcion10-6 Errore al servizio9-6 Primo tempo Concepcion9-5 La pipe senza muro di Michieletto8-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooo7-5 Mano out Rychlicki da seconda linea6-5 Out il pallonetto di Michieletto da zona 46-4 Errore al servizio6-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5-4 Out Usman da zona 44-3 Muroooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3-3 Primo tempo Pellacani2-3 Mano out in primo tempo Gholami2-2 Diagonale da Rychlicki da zona 21-2 Primo tempo Gholami1-1 Lavia vincente da zona 20-1 Primo tempo Concepcion25-22 Lo chiude Michieletto con un mano out da zona 4! Ha sofferto la formazione trentina contro unpiù efficace del primo set, soprattutto al servizio e in attacco24-22 Mano out Ghafour da seconda linea24-21 Out il primo tempo di Gholami23-21 Murooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooooo22-21 Errore al servizio21-21 Out Rychlicki da zona 221-20 Errore al servizio21-19 Errore al servizio20-19 Ace Ghafour20-18 Errore al servizio20-17 Out Ghafour da zona 219-17 Invasione18-17 La slash di Flavio17-17 Primo tempo di Flavio16-17 Vincente Ghafour da zona 216-16 Diagonale vincente di Lavia da zona 415-16 Primo tempo Concepcion15-15 Fallo in attacco di trattenuta14-15 Errore al servizio13-15 Parallela vincente di Ghafour da seconda linea13-14 Diagonale di Michieletto, ancora dopo una ricezione sbagliata12-14 Vincente Usman da zona 4,in difficoltà in ricezione12-13 Vincente la diagonale di Ghafour da seconda linea12-12 Primo tempo Gholami12-11 Mano out Michieletto da zona 411-11 Primo tempo Gholami11-10 Errore al servizio10-10 La slash di Gholami10-9 Errore al servizio10-8 La pipe di Michieletto9-8 Muro Concepcion9-7 La parallela di Rychlicki da seconda linea8-7 Errore al servizio8-6 Diagonale stretta da zona di Lavia dopo una ricezione traballante7-6 Primo tempo Concepcion7-5 Errore in palleggio Iilshan6-5 Errore al servizio6-4 La pipe di Lavia5-4 Out la pipe di Lavia5-3 Errore al servizio5-2 Primo tempo Flavio4-2 Vincente in diagonale Salim da zona 44-1 Murooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooo3-1 Errore al servizio2-1 Errore al servizio2-0 Muroooooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1-0 Errore al servizio25-12 La slash di Lavia chiude un primo set a senso unico per24-12 La parallela di Rychlicki da seconda linea23-12 Primo tempo Concepcion23-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo22-11 Murooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaa21-11 Mano out Lavia da zona 420-11 Fallo in palleggio di Ilshan19-11 Diagonale stretta di Michieletto da zona 418-11 In rete la diagonale stretta di Michieletto da zona 418-10 Primo tempo Pellacani17-10 Errore al servizio17-9 Palla appoggiata di Michieletto da zona 416-9 Primo tempo Gholami16-8 Primo tempo Flavio15-8 In rete l’attacco forzato di Rychlicki dopo la difesa di15-7 Errore al servizio14-7 Vincente Ghafour in diagonale da zona 214-6 Altra corbelleria dell’arbitro che concede l’ace ama il libero iraniano aveva ricevuto.