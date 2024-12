Gqitalia.it - Lewis Hamilton ha ricevuto uno speciale orologio d'addio durante il Gran Premio di Abu Dhabi

Lo scorso fine settimana,ha concluso un'avventura durata 12 anni al volante della Mercedes in occasione deldi Abu, dove ha rimontato dal 16° posto sulla griglia di partenza fino ad arrivare al traguardo con un rispettabilissimo quarto posto. Nel corso della sua permanenza alla Mercedes, ha ottenuto 84 vittorie, 78 pole position, sei campionati piloti e un totale di 153 podi.Per 11 di questi anniha svolto un lavoro altrettanto impressionante sotto la bandiera di IWC Schaffhausen, indossando regolarmente, di settimana in settimana, alcuni degli orologi più belli dell'azienda svizzera.Naturalmente, per il suo ultimo weekend di gara con i colori della Mercedes,era l'osservatoe dal punto di vista orologiero ci si aspettava di ammirare qualcosa di importante.