La taglia, la foto, il McDonald's. Così è stato preso il killer del ceo della United Healthcare

Alla fine a risolvere il giallo non è stata un'avanzata tecnologia di riconoscimento facciale, ma una serie di manifesti con ledel sospettato, appesi nei negozi, sui muri e sui paliluce, come quelli con la scritta WANTED da vecchio West. Con tanto dida 10 mila dollari per "chiunque fornisca informazioni sull'omicidio" di Brian Thompson. Grazie a uno di quei manifesti, un dipendente di un'sPennsylvania lo ha riconosciuto e ieri Luigi Mangione, il 26enne sospettato di aver ucciso mercoledì scorso con tre colpi di pistola l'amministratore delegato di, èincriminato a New York. Nei giorni scorsi, il Dipartimento di polizia di New York aveva iniziato a diffondere una serie di immagini del presunto: un giovane con la pelle chiara e i lineamenti marcati.