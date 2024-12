Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Franzoni? Fantastico, ma non facciamo gli italiani di calcio. Vonn…una comune mortale?”

Leggi su Oasport.it

DISCESA TERRENO DI CONQUISTA PER I GIGANTISTI?Le curve in discesa oramai sono talmente tecniche che, per farle alla grande, bisogna avere un bagaglio tecnico notevolissimo. I gigantisti hanno questo grande vantaggio sui discesisti vecchio stampo. Un conto però è fare le curve a 60-80 km/h, un altro a 128-130 km/h. Quindi un gigantista deve avere anche una certa predisposizione a velocità elevate, una affinità presente nel suo DNA. Guardiamo le curve sul muro della Birds of Prey: lì viene esaltata la tecnica pura del gigantista, però vanno a più di 100 km/h. Io penso che sono e saranno sempre pochi i gigantisti che riusciranno a mantenere lo stesso livello tecnico anche con le differenti velocità della discesa.IL RITORNO DI GIOVANNIce l’ha nel sangue la velocità. Ha fatto una gara bellissima, sciando benissimo, ma nonglidel