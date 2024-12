Liberoquotidiano.it - Kaspersky: le aziende non hanno risorse per difendersi dai cyberattacchi guidati dall'AI

(Adnkronos) - Milano, 10 dicembre 2024. Uno studio condotto darivela che lesono sempre più preoccupate per il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) nei.Secondo i risultati italiani, il 77%dellecoinvolte nella ricerca ha registrato un aumento di incidenti informatici nel corso dell'ultimo anno e quasi la metà (43%) di queste ha rilevato che molti degli attacchi erano probabilmente'AI.Lo studio sottolinea che l'intelligenza artificiale, oltre ad aver rivoluzionato numerosi settori, sta ora rafforzando i cybercriminali, aumentando ulteriormente la complessità delle minacce che lesi trovano ad affrontare.Nell'ultimo studio intitolato “Cyber defense & AI: sono pronte lea proteggersi?”ha raccolto opinioni da parte di professionisti in ambito IT Security e Information Security di PMI e grandiin merito alle nuove sfide che devono affrontare per la protezione contro iche utilizzano l'AI.