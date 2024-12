Zonawrestling.net - Kairi Sane: “Ecco da dove arriva il nome ‘Principessa Pirata’”

Leggi su Zonawrestling.net

Dal suo ritorno in WWE nel novembre 2023,è diventata uno dei volti principali della divisione femminile, grazie alla sua alleanza – insieme ad Asuka – con Damage CTRL, il gruppo all’epoca capitanato da Bayley e che ora vede, insieme alle Kabuki Warriors, anche IYO SKY e Dakota Kai. Ma negli anni passati in NXT, i fan hanno imparato ad apprezzarla come “la Principessa Pirata“, un sopranche la accompagna ancora oggi. Ma da?Un po’, un po’ Jack SparrowLe origini del sopransono legate alla sua passione per il mare e per le barche, una cosa che addirittura precede il wrestling, e che poi è stata incorporata nel suo personaggio.“Prima del wrestling, ero appassionata di yacht e di barca a vela, e ho addirittura rappresentato il Giappone in alcune competizioni, per cui ho passato tantissimo tempo in mare.