Amica.it - Il vestito in lana si presta anche per le occasioni più formali

Leggi su Amica.it

Avvistata per le strade di New York, Julianne Moore ha indossato un outfit total nero con protagonista un abito dolcevita.L’attrice ha scelto un total look Bottega Veneta che ruotava attorno a unin feltro dia collo alto con spacco sul retro. Completano la mise gli stivali in vernice modello Atomic, la borsa a secchiello Liberta e gli orecchini Fin. Da mattina a sera, l’abito disiper lepiù. GUARDA LE FOTOAbiti in maglia e stivali: come scegliere il modello perfetto Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Abito dolcevita? Lo styling facile e impeccabile da copiare Julianne Moore Amica.