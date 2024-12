Ilgiorno.it - Il maxi simbolo della pace “umano” ad Angera: lo hanno formato gli alunni delle scuole

(Varese) – Un lungo corteo ha percorso oggi le stradecittà di, 300 personeinvaso il centro cittadino, glie e le alunneaccompagnati da docenti, Associazioni e rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale. L’iniziativa, collocata nell’ambitoIII Marcia mondialenonviolenza, ha celebrato oggi 10 dicembre la Giornata internazionale per i diritti umani. Le persone sono arrivate sui pratoni del lungolago, dovecreato un. La Sindaca Marcella Androni ha ricordato come una manifestazione di questo tipo oggi assuma un significato ancora più importante e ha augurato agli: “Riponiamo la nostra speranza in voi, perché quando sarete grandi potrete sistemare ciò che noi abbiamo sbagliato. Sarete cittadini e cittadine migliori di noi, politici migliori di noi.