Metropolitanmagazine.it - Il filosofo Leonardo Caffo è stato condannato a 4 anni per maltrattamenti e lesioni gravi all’ex compagna

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilanni per maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti della sua ex. Lo ha deciso la quinta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Alessandra Clemente. I giudici hanno anche disposto una provvisionale di 45mila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La pm Milda Milli aveva chiesto una condanna a quattro anni e mezzo di carcere e di non riconoscere le attenuanti generiche all’imputato, il quale avrebbe avuto un comportamento processuale “volto a pulire la propria immagine continuando a screditare la parte offesa”. I giudici hanno escluso, invece, due delle tre aggravanti contestate (una dal reato di maltrattamenti sulla exdal 2020 al 2022 e l’altra per le lesioni).Nel capo di imputazione sono riportati molti episodi di minacce, insulti – anche nei confronti dei familiari di lei – e violenze verbali e fisiche.