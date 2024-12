Tg24.sky.it - Il filosofo Leonardo Caffo condannato a quattro anni per lesioni all'ex compagna

È statoil, imputato per maltrattamenti aggravati egravi nei confronti della sua ex. Lo ha deciso la quinta sezione penale del Tribunale di Milano, presiedura da Alessandra Clemente, al termine del processo. La Procura aveva chiestoe mezzo di reclusione e di non riconoscere le attenuanti generiche. Nei giorni scorsiera finito nella bufera che ha travolto il festival 'Più libri più liberi' diretto da Chiara Valerio a Roma per via della sua partecipazione, poi annullata. "Va bene educarne uno per colpirne mille, io sono stato colpito. Su un piano morale chiedo scusa", ha commentatodopo la lettura della sentenza.