Ilfattoquotidiano.it - I magistrati della Corte dei Conti: “No a nuova proroga dello scudo erariale. Troppi danni non risarciti che pagheranno i contribuenti”

“L’eventualeal 30 aprile 2025, che sarebbe prevista dal Dl Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, suscita fortissime perplessità“. L’Associazionedeiattacca l’ennesima estensionenorma che limita la responsabilità contabile di amministratori e dipendenti pubblici ai casi di dolo e colpa grave. “Si tratta digeneralizzata e non legata ad alcuna circostanza eccezionale, in violazione del dettatoCostituzionale (sent. n.132/2024)”. La misura era stata introdotta in via eccezionale nel periodo pandemico ma da allora è sempre statata. “Cinque anni di mancato risarcimento deierariali per condotte attive gravemente colpose sono davverononche resteranno per sempre a carico dei“, afferma l’associazione che chiede “una riforma condivisa”, denunciando il “rischio di un vero e propriotombale”.