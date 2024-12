Lanazione.it - I Korn sul palco di Firenze Rocks: al via le prevendite

, 10 dicembre 2024 –annuncia il terzo headliner dell’edizione 2025, i. Si esibiranno il 13 giugno alla Visarno Arena, nella stessa giornata sulanche Public Enemy, Enter Shikari e Soft Play. Isono i secondi headliner annunciati per la prossima edizione di. Una delle band più influenti della scena metal mondiale e pionieri del genere nu metal si esibiranno venerdì 13 giugno 2025 suldella Visarno Arena per la sua unica tappa italiana. Insieme ai, nella stessa giornata, saranno presenti Public Enemy, Enter Shikari e Soft Play. Dopo aver segnato un'era con il loro suono innovativo e la loro capacità di mescolare metal, rap, rock alternativo e atmosfere inquietanti, itornano in Italia per un concerto che promette di essere una vera e propria celebrazione della loro carriera.