Grande Fratello Giglio lontano da Yulia rivela | Questa cosa mi fa inca**** tanto

daBruschi: il concorrente riflette su quanto sta accadendo fuori e dentro la CasaBruschi ieri sera ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia. La concorrente è stata denunciata dal suo ex fidanzato, Simone e dunque è stata costretta a lasciare il programma per affrontare una causa. Alfonso Signorini nel corso della diretta ha letto il comunicato ufficiale: “La produzione di GF, hanno deciso di comune accordo checomplessa vicenda non è evidentemente compatibile con la sua permanenza in Casa,lascia la Casa da questo momento e quindi abbandona per sempre il gioco per affrontare nei migliori dei modi la delicatissima situazione che la riguarda”.Leggi anche Maica al? Parla lei: “Solo ad una condizione”Le dichiarazioni del concorrentecircondato da gran parte degli inquilini ha dichiarato: “Ieri sera a differenza di due settimane fa le ho detto e dimostrato tutto quello che si poteva permettere.