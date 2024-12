Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale per i diritti umani, Onu: “Anno con un numero spaventoso di vittime. Disprezzata la vita dei civili”

Il 2024 sarà ricordato come unbuio per i, segnato da conflitti devastanti e violazioni sempre più gravi, questo l’allarme per ladei. Secondo il rapporto della Caritas Italiana sui conflitti dimenticati, ben 52 Stati sono coinvolti in guerre, con un tragico bilancio di 170.700 morti, il più alto dal 2019. Crescono i conflitti ad alta intensità, e con essi la sofferenza di milioni di persone.La violazione del diritto internazionale- Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i, ha denunciato con forza la brutalità di questi eventi durante l’odiernadei: “Quest’è stato segnato da undi, con un disprezzo totale per il diritto internazionale e per ladei