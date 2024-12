Ilrestodelcarlino.it - Gatti randagi del Frignano: Leidaa Modena supporta le colonie feline di Polinago

Ha avuto un significativo segnale positivo l’allerta sulla situazione al collasso deidel, lanciato sulle pagine del Carlino da vari volontari con la pittrice e scrittrice Franca Gualmini. L’altro ieri infatti Cristiana Nocetti, presidente di(Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), ha consegnato al sindaco di, Simona Magnani, una scorta di alimenti da destinare alledel comune, uno dei più sensibili al problema. "Ci siamo attivati – dicono i responsabili di– dopo aver saputo della necessità di un urgente supporto ai volontari che si occupano a proprie spese degli animali in difficoltà. In montagna il problema della gestione deiè particolarmente sentito. Nel nostro piccolo abbiamo quindi deciso di dare una mano, almeno per la parte relativa al sostentamento alimentare.