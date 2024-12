Thesocialpost.it - Francavilla Fontana, tragico incidente: due giovani vite spezzate

Leggi su Thesocialpost.it

Lunedì 9 dicembre, nella zona industriale di, un terribilestradale ha spezzato ledi Ilaria Gallone, 24 anni, e Francesco Giumentaro, 25. La loro Audi A4 si è schiantata contro il guardrail nei pressi dello svincolo per la zona industriale, e per entrambi non c’è stato nulla da fare.Lutto e dolore per dueamati da tuttiOggi, 10 dicembre, si terranno i funerali: Francesco sarà salutato nella chiesa della Croce di, mentre Ilaria nella chiesa del Sacro Cuore di Latiano. La tragedia ha scosso profondamente la comunità. Francesco, originario di Ceglie Messapica ma residente a, era figlio del titolare di un noto bar e lavorava per la multinazionale danese Vestas. Appassionato di automobili, aveva trovato l’amore con Ilaria, studentessa di un istituto professionale di Brindisi, descritta come solare e appassionata di moda, musica techno e viaggi.